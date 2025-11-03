DAX 23.760 -1,5%ESt50 5.602 -1,4%MSCI World 4.384 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.147 -2,5%Euro 1,1516 -0,1%Öl 64,07 -1,2%Gold 3.993 -0,2%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Marktkap. 13,53 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

09:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Fresenius Medical Care (FMC) St.
Fresenius Medical Care (FMC) St.
43,00 EUR -2,87 EUR -6,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. David Adlington lobte am Dienstag in seinem ersten Kommentar, dass der Dialysekonzern mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen habe. Er rechnet zunächst mit einer positiven Kursreaktion, die aber nachlassen könnte, falls Fresenius weitere Anteile platzieren sollte. Anleger sollten auch die jüngste Kursdivergenz zum Konkurrenten Davita auf dem Radar haben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
44,41 €		 Abst. Kursziel*:
-6,55%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
43,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,49%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

