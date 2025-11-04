Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St fällt am Dienstagnachmittag tief
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,8 Prozent auf 41,67 EUR ab.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 8,8 Prozent auf 41,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,31 EUR. Bei 45,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 990.952 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.
Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 29,64 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,39 EUR am 05.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 12,67 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,42 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,89 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.
Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
