Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 13,53 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Nach erstem Blick erwähnte James Vane-Tempest am Dienstag, dass der Umsatz des Dialysekonzerns im dritten Quartal etwas über dem Analystenkonsens gelegen habe. Er hob dabei das starke Wachstum im Bereich Value-Based Care (VBC) hervor, das weniger gut planbar sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
43,72 €
|Abst. Kursziel*:
-17,66%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
43,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,28%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
