Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag im Bärenmodus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,9 Prozent auf 42,97 EUR ab.

Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 5,9 Prozent auf 42,97 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,53 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 529.616 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 20,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,39 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,42 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 47,89 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,83 EUR je Aktie aus.

