Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 42,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 43,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 178.188 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Bei einem Wert von 33,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 28,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,44 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,94 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 4,79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
