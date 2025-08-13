Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 42,95 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 42,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.451 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,77 Prozent. Bei einem Wert von 33,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2024). Mit einem Kursverlust von 22,21 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,44 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,94 EUR aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,74 EUR je Aktie aus.

