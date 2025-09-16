DAX23.415 +0,4%ESt505.383 +0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,03 -0,7%Gold3.665 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien
DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Mittwochvormittag zu

17.09.25 09:27 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 42,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,65 EUR 0,42 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 42,75 EUR zu. Bei 42,90 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.506 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,38 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 4,79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingefahren

FMC-Aktie tief im Minus: UBS empfiehlt den Verkauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen