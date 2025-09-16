Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Mittwochvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 42,75 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 42,75 EUR zu. Bei 42,90 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.506 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,38 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 4,79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingefahren

FMC-Aktie tief im Minus: UBS empfiehlt den Verkauf