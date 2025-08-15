Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 42,74 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 42,74 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 42,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,71 EUR. Zuletzt wechselten 170.235 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 26,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2024 bei 33,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,44 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,94 EUR.

Am 05.08.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,75 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

