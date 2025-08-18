Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 43,16 EUR zu.
Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 43,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 178.920 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,16 Prozent hinzugewinnen. Am 22.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,44 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,94 EUR.
Am 05.08.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
