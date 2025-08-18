DAX24.236 -0,8%ESt505.467 -0,3%Top 10 Crypto15,83 +2,1%Dow44.794 -0,3%Nas20.967 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1654 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold3.346 +0,9%
Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

20.08.25 16:10 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 43,23 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 43,23 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 43,27 EUR. Bei 42,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 126.712 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2024 (33,41 EUR). Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 22,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,44 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 48,94 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 4,79 Mrd. EUR gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,75 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
