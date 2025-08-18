Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 43,27 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 43,27 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,27 EUR. Mit einem Wert von 43,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 8.903 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 19,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 34,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 26,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,94 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care (FMC) St im vergangenen Quartal 4,79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

FMC-Aktie in Grün: Erste Tranche von Aktienrückkauf startet