FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren verdient

Performance unter der Lupe

Vor Jahren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 25,10 EUR wert. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,984 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2025 auf 30,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,56 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 22,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 179,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net