DAX24.079 ±-0,0%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.364 +0,1%Euro1,1618 ±0,0%Öl66,87 +0,2%Gold3.353 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Apple 865985 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor einem Jahr eingebracht MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Performance unter der Lupe

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren verdient

12.08.25 10:00 Uhr

Vor Jahren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
30,97 EUR -0,03 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 10 Jahren wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 25,10 EUR wert. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,984 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2025 auf 30,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,56 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 22,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 179,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
08:51Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:51Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.12.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
01.11.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
31.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.07.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen