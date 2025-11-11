GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 311,33 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 311,33 USD. In der Spitze büßte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 307,25 USD ein. Bei 310,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.537 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 316,67 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,72 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 95,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vor. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 12,18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,84 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,20 USD je Aktie.

