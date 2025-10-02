GEA Aktie News: GEA reagiert am Nachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GEA. Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 63,05 EUR.

Um 15:47 Uhr konnte die Aktie von GEA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 63,05 EUR. Der Kurs der GEA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 62.534 Stück.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,95 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem GEA seine Aktionäre 2024 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,31 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je GEA-Aktie.

