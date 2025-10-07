GEA Aktie News: GEA am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf GEA-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 63,50 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die GEA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 63,50 EUR. Bei 63,70 EUR erreichte die GEA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der GEA-Aktie ging bis auf 63,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,35 EUR. Bisher wurden heute 16.904 GEA-Aktien gehandelt.

Bei 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 5,20 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,98 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem GEA seine Aktionäre 2024 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 58,33 EUR.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. GEA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat GEA 1,31 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

