Kurs der GEA

GEA Aktie News: GEA präsentiert sich am Montagmittag fester

13.10.25 12:04 Uhr
GEA Aktie News: GEA präsentiert sich am Montagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von GEA. Zuletzt sprang die GEA-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 62,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 62,70 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die GEA-Aktie bei 62,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,45 EUR. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 16.955 Aktien.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 43,98 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,86 Prozent würde die GEA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,83 EUR.

GEA veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,31 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GEA 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je GEA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

