GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich GEA

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von GEA. Zuletzt stieg die GEA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 61,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 61,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die GEA-Aktie sogar auf 62,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.070 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GEA-Aktie. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GEA-Aktie derzeit noch 28,95 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 59,50 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat GEA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,31 Mrd. EUR, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,87 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. GEA dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Sector Perform

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie