GEA Aktie News: GEA verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

GEA im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 61,60 EUR.

Die GEA-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 61,60 EUR. Der Kurs der GEA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,10 EUR zu. Im Tief verlor die GEA-Aktie bis auf 61,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.536 GEA-Aktien.

Bei 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GEA-Aktie mit einem Kursplus von 8,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 28,60 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten GEA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,50 EUR an.

Am 07.08.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,32 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von GEA.

Den erwarteten Gewinn je GEA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Sector Perform

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie