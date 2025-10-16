DAX24.227 +0,2%Est505.630 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag
GEA im Fokus

GEA Aktie News: GEA verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

16.10.25 12:04 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 61,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
61,35 EUR -0,10 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 61,60 EUR. Der Kurs der GEA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,10 EUR zu. Im Tief verlor die GEA-Aktie bis auf 61,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.536 GEA-Aktien.

Bei 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GEA-Aktie mit einem Kursplus von 8,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 28,60 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten GEA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,50 EUR an.

Am 07.08.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,32 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von GEA.

Den erwarteten Gewinn je GEA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

