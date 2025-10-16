GEA Aktie News: GEA am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

GEA im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GEA. Die GEA-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 61,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,3 Prozent auf 61,75 EUR. Die GEA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 62,10 EUR. Bei 61,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.433 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 7,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 40,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass GEA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete GEA 1,15 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,50 EUR für die GEA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,87 Prozent zurück. Hier wurden 1,31 Mrd. EUR gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte GEA möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je GEA-Aktie.

