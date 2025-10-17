GEA Aktie News: GEA tendiert am Freitagvormittag schwächer

Blick auf GEA-Kurs

Die Aktie von GEA gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 61,75 EUR.

Die GEA-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 61,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der GEA-Aktie ging bis auf 61,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.978 GEA-Aktien.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,18 Prozent Plus fehlen der GEA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass GEA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete GEA 1,15 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,50 EUR für die GEA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,66 EUR. Im letzten Jahr hatte GEA einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat GEA 1,31 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Sector Perform

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie