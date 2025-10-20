GEA Aktie News: GEA am Montagvormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GEA. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 61,90 EUR zu.

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 61,90 EUR. In der Spitze legte die GEA-Aktie bis auf 62,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.043 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GEA-Aktie. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,95 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,50 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,31 Mrd. EUR.

Die GEA-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GEA-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je GEA-Aktie.

