Aktienkurs aktuell

GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

20.10.25 16:08 Uhr
GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von GEA gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 61,90 EUR zu.

Das Papier von GEA legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 61,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die GEA-Aktie sogar auf 62,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 80.823 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die GEA-Aktie 40,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,50 EUR.

GEA veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. GEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je GEA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

