GEA Aktie News: GEA tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von GEA. Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 62,55 EUR.

Die GEA-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 62,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die GEA-Aktie bis auf 62,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.631 GEA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 6,79 Prozent Luft nach oben. Am 02.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 30,20 Prozent sinken.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,33 EUR.

GEA veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je GEA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DZ BANK beurteilt GEA-Aktie mit Halten

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen