BVB-Aktie leichter: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich nun endgültig von Sven Mislintat getrennt.
Werte in diesem Artikel
Der BVB einigte sich mit seinem ehemaligen Kaderplaner auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2028 laufenden Vertrages gegen eine Abfindung zum Monatsende. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken den "Ruhr Nachrichten".
Mislintat (52) war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zu den Borussen zurückgekehrt. Doch gut zwei Wochen nach dem Aus für Chefcoach Nuri Sahin wurde Mislintat, der zuvor unter anderem beim FC Arsenal, VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam gearbeitet hatte, am 6. Februar schon wieder freigestellt.
Zuvor soll es zwischen Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Ricken über Monate immer wieder zu Differenzen gekommen sein. Diese Streitigkeiten sollen mit ausschlaggebend für geplatzte Transfers und Probleme im Kader gewesen sein. Mislintat wurde vorgeworfen, über seinen definierten Arbeitsbereich hinaus gewirkt zu haben, was große Unruhe auslöste.
Für die BVB-Titel geht es via XETRA zeitweise um 0,27 Prozent abwärts auf 3,63 Euro.
/deg/DP/he
DORTMUND (dpa-AFX)
Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com
