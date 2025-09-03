DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.551 -0,3%
General Motors im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei General Motors am Abend zu

04.09.25 20:25 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei General Motors am Abend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von General Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 57,97 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
49,67 EUR -0,37 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 57,97 USD zu. Im Tageshoch stieg die General Motors-Aktie bis auf 58,23 USD. Bei 58,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 350.746 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 61,14 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 28,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,575 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

General Motors gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von General Motors.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

