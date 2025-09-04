General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gibt am Dienstagabend nach
Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 57,85 USD ab.
Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 57,85 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 57,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,14 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 250.701 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 61,14 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,69 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,00 Prozent.
General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,575 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.
Am 22.07.2025 äußerte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,91 USD gegenüber 2,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.
In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|General Motors buy
|UBS AG
|13.02.2019
|General Motors Buy
|Seaport Global Securities
|11.01.2019
|General Motors Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|18.06.2020
|General Motors Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2019
|General Motors Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2018
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
