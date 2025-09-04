General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochnachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von General Motors. Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 56,89 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 56,89 USD ab. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,77 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,88 USD. Bisher wurden heute 112.814 General Motors-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 61,14 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 26,79 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,567 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,43 USD je Aktie belaufen.

