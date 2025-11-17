DAX23.569 -1,3%Est505.640 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.773 -0,6%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,23 -0,1%Gold4.062 -0,4%
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Aktie im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors fällt am Nachmittag

17.11.25 16:08 Uhr

17.11.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 70,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
60,74 EUR -0,81 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 70,13 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 69,73 USD. Bei 70,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.145 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,85 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,89 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.

Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je General Motors-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 USD an.

Am 21.10.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 USD, nach 2,68 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 48,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 48,76 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 02.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 10,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

