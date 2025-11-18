General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 67,35 USD abwärts.

Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 67,35 USD nach. In der Spitze büßte die General Motors-Aktie bis auf 67,06 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,83 USD. Zuletzt wechselten 132.269 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,85 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 8,17 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit einem Kursverlust von 38,16 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 48,59 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen. Am 02.02.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2025 10,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

