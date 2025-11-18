DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.567 -0,6%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,99 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Kursentwicklung

18.11.25 20:23 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gewinnt am Abend an Fahrt

18.11.25 20:23 Uhr

Die Aktie von General Motors zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 68,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
58,18 EUR -2,56 EUR -4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 20:08 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der General Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,40 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 332.474 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 6,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der General Motors-Aktie wird bei 50,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,68 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,59 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 10,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

