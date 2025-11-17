General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 68,51 USD ab.

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 68,51 USD. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 68,44 USD. Bei 70,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 466.251 General Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 72,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,33 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Am 21.10.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 27.01.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 02.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,21 USD je General Motors-Aktie belaufen.

