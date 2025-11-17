DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -1,0%
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Aktie im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend mit Kurseinbußen

17.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 68,51 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
60,74 EUR -0,81 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 68,51 USD. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 68,44 USD. Bei 70,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 466.251 General Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 72,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,33 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Am 21.10.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 27.01.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 02.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,21 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

