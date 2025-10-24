General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 68,35 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 68,35 USD zu. Bei 68,49 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 67,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230.798 General Motors-Aktien.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 0,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Abschläge von 39,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 USD, nach 2,68 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 48,59 Mrd. USD, gegenüber 48,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,34 Prozent präsentiert.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 9,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

