Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

So bewegt sich Gerresheimer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,32 EUR zu.

Das Papier von Gerresheimer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 36,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Gerresheimer-Aktie bei 37,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 234.309 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 99,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 173,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gerresheimer-Aktie. Am 24.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gerresheimer-Aktie.

Gerresheimer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,040 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer-Aktie wird bei 64,07 EUR angegeben.

Gerresheimer ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 600,65 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 502,38 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gerresheimer-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.10.2025 erwartet. Am 08.10.2026 wird Gerresheimer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gerresheimer einen Gewinn von 4,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gerresheimer von vor einem Jahr gekostet