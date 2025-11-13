Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei Glencore am Donnerstagmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 3,74 GBP zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,74 GBP zu. Die Glencore-Aktie legte bis auf 3,77 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 3,73 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.628.502 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,97 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,25 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,75 GBP.

Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,158 USD je Glencore-Aktie.

