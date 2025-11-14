Google muss Idealo 465 Millionen Schadenersatz zahlen
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) -
Google muss Idealo 465 Millionen Schadenersatz zahlen
Google muss dem deutschen Preisvergleichsportal Idealo wegen Kartellverstößen rund 465 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Das hat das Landgericht Berlin entschieden. Die mehrheitlich zum Medienkonzern Axel Springer gehörende Preisvergleichsmaschine hatte Google vorgeworfen, seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschine über Jahre hinweg missbraucht zu haben. Dabei habe der US-Konzern eigene Angebote gegenüber Idealo bevorzugt (Aktenzeichen 16 O 195/19 Kart (2)).
Die zugesprochene Schadenersatzsumme liegt allerdings deutlich unter der Forderung von Idealo. In der Klage hatte die Vergleichs-Suchmaschine ursprünglich 3,5 Milliarden Euro von Google verlangt, als Schadenersatz inklusive Zinsen. Die Klage von Idealo bezog sich auf den Zeitraum von 2008 bis Ende 2023. Für die Jahre 2024 und 2025 könnte Idealo weiteren Schadenersatz verlangen.
107 Millionen Euro Schadenersatz in zweitem Verfahren
In einem ähnlich gelagerten Fall wurde der Producto GmbH (Testberichte.de) ebenfalls ein Schadenersatz in Millionenhöhe zugesprochen. Hier beläuft sich die Summe auf gut 107 Millionen Euro. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Es ist jeweils die Berufung zum Kammergericht Berlin möglich.
Konkret geht es darum, dass Google seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen bevorzugt und gleichzeitig konkurrierende Angebote benachteiligt hat. Die Klagen stützten sich dabei unter anderem auf die bereits von der EU-Kommission 2017 verhängte hohe Kartellstrafe gegen Google in diesem Bereich./chy/DP/men
Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|27.10.2025
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|27.10.2025
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.2025
|Alphabet C (ex Google) Halten
|DZ BANK
|11.01.2024
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|29.05.2019
|Alphabet C (ex Google) Hold
|Pivotal Research Group
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen