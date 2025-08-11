Hannover Rück mit sinkenden Preisen in Vertragserneuerung

DOW JONES--Die Hannover Rück hat in den Erneuerungsrunden zum 1. Juni und 1. Juli einen erneuten Preisrückgang verzeichnet. Die Preise sanken inflations- und risikoadjustiert um 2,9 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Das Volumen fiel um 2,1 Prozent, vor allem weil ein Großvertrag reduziert wurde. Ohne diesen Effekt hätte sich ein Wachstum von 4,5 Prozent ergeben. Zum Juni und Juli erneuerte die Hannover Rück Teile des Nordamerikageschäfts, insbesondere Naturkatastrophenrisiken, sowie Geschäft aus Australien und Neuseeland und im Bereich Kredit und Kaution.

August 12, 2025 01:46 ET (05:46 GMT)