Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 274,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 274,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 275,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 274,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.863 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 211,90 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 299,88 EUR aus.

Am 13.05.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,63 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Hannover Rück die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

