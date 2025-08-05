Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Minus bei 265,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 265,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 265,60 EUR. Bei 273,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.485 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 9,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (212,90 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 24,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

