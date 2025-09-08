Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück behauptet sich am Mittwochvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 244,00 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 244,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 244,00 EUR an. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 243,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 243,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.571 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. 19,92 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,32 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,74 EUR je Hannover Rück-Aktie. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 295,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,80 Mrd. EUR eingefahren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,20 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

