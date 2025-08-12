DAX24.283 +0,4%ESt505.401 +0,2%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,71 -0,1%Gold3.356 ±0,0%
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag mit Verlusten

14.08.25 12:07 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 255,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
255,00 EUR -3,40 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 255,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 255,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 258,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.196 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Bei 231,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,69 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,21 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet

Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Hannover Rück-Aktie

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
