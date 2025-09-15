Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 246,20 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 246,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 245,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.850 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Gewinne von 18,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 235,90 EUR am 08.11.2024. Abschläge von 4,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 12,17 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 295,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,91 EUR, nach 5,00 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,92 Mrd. EUR – ein Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,20 EUR fest.

