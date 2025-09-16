DAX23.415 +0,4%ESt505.383 +0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,03 -0,7%Gold3.665 -0,7%
Hannover Rück im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Vormittag fester

17.09.25 09:27 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 241,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
242,60 EUR -0,60 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 241,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 241,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 241,80 EUR. Zuletzt wechselten 2.233 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 17,36 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 235,90 EUR am 08.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,44 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 12,17 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 295,25 EUR.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,91 EUR, nach 5,00 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

