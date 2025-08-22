Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 250,00 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 250,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 250,20 EUR aus. Bei 248,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 250,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 24.043 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 17,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,74 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 297,25 EUR aus.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

