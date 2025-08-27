Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 250,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 250,00 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 248,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 251,60 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.551 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 14,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,64 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,74 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 297,25 EUR angegeben.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

