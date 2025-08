Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 197,65 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 197,65 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 195,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,10 EUR. Zuletzt wechselten 101.448 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 207,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 130,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

