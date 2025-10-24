DAX24.213 ±0,0%Est505.666 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,94 ±-0,0%Gold4.061 -1,6%
Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Freitagmittag freundlich

24.10.25 12:04 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 196,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
196,05 EUR 3,10 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 196,45 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 197,85 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 194,30 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.035 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 8,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 96,82 EUR fiel das Papier am 26.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,66 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 217,83 EUR an.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heidelberg Materials-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: UBS AG stuft Heidelberg Materials-Aktie hoch

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
12:21Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:21Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

