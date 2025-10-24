DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.223 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,66 +1,1%Gold4.128 ±0,0%
Aktie im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag nordwärts

24.10.25 16:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 199,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
197,90 EUR 4,95 EUR 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 199,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 199,75 EUR. Bei 194,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 153.016 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 6,29 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 96,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 216,23 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen