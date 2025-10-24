Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 199,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 199,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 199,75 EUR. Bei 194,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 153.016 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 6,29 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 96,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 216,23 EUR.
Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heidelberg Materials-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie
Heidelberg Materials-Analyse: UBS AG stuft Heidelberg Materials-Aktie hoch
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen