Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 195,60 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 195,60 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 196,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 194,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.119 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Gewinne von 8,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,82 EUR am 26.10.2024. Abschläge von 50,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,66 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,37 EUR im Jahr 2025 aus.

