Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 194,65 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 194,65 EUR abwärts. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 193,35 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 234.301 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 85,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 56,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,76 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,21 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,63 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

