Kursentwicklung

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag freundlich

07.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 199,40 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 199,40 EUR. Bei 199,65 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,00 EUR. Bisher wurden heute 9.411 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 111,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,18 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,66 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 216,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,36 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
10:52Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
09:36Heidelberg Materials BuyUBS AG
09:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
08:01Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:36Heidelberg Materials BuyUBS AG
09:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
08:01Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
06.11.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:52Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

